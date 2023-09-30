فريق البحث والإنقاذ الجزائري ينهي مهامه في درنة

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أنهى فريق البحث والإنقاذ الجزائري مهامه في درنة، وقال مركز طب الطوارئ والدعم أن الفريق الجزائري من أبرز الفرق الدولية العاملة في البحث والإنقاذ في درنة.

وجاء ذلك خلال توديع فريق البحث والإنقاذ الجزائري بعد إنهاء مهامه في البحث والإنقاذ في درنة.

ولفت مركز طب الطوارئ والدعم أن فريق البحث والإنقاذ الجزائري كانت له جهود متميزة ووقفة أخوية، مثنيا على جهود الفريق الجزائري الذي كان من أوائل الواصلين للمناطق المنكوبة.

وفي سبتمبر الجاري، كرّمت الغرفة الأمنية – درنة، فريق الإنقاذ الجزائري على جهوده المبذولة في عمليات البحث والإنقاذ داخل المناطق والأحياء المتضررة من جراء الفيضانات في درنة.

وكرّمت المنطقة الأمنية درنة برئاسة اللواء عبد الباسط بوغريس، فريق البحث والإنقاذ التونسي بقيادة العميد طارق الوسلاتي، الذي أنهى مهمته الإنسانية داخل المدينة.