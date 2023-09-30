فريق إسباني يخطط لإنشاء محطة لتنقية المياه في درنة

أخبار ليبيا 24

قال مركز طب الطوارئ والدعم أن فريق إسباني متخصص يخطط لإنشاء محطة لتنقية المياه عن طريق التكثيف، بقدرة إنتاجية تقدر بنحو 10 آلاف لتر في اليوم.

وأوضح المركز في بيان له الجمعة، أن الفريق الإسباني المتخصص في الوبائيات، وفنيو تحليل وتنقية المياه أجرى رفقة فريق مركز طب الطوارئ والدعم، زيارة إلى مركز الإصحاح البيئي في مدينة درنة، وكذلك محلة كرسة الخميس.

وقال مركز طب الطوارئ والدعم أن مركز الإصحاح البيئي في درنة عرض على الفريق الإسباني التقارير ونتائج التحاليل التي أجراها المركز، للوقوف على حالة الآبار الجوفية، والوضع الصحي لحالة المياه الصالحة للشرب بعد الكارثة داخل نطاق بلدية درنة.

وزار الفريق الإسباني أيضا محلة كرسة، بالتنسيق مع أعضاء من الفرقة الخامسة والسادسة التابعة لمركز طب الطوارئ والدعم، واجتمع مع عدد من أعضاء المجلس المحلي في كرسة.

وتناول الاجتماع التخطيط لإنشاء محطة لتنقية المياه عن طريق التكثيف بقدرة إنتاجية 10000 لتر في اليوم، لسد احتياجات المنطقة من المياه الصالحة للشرب.

وتضررت ثلاث محطات لتحلية المياه في درنة وسوسة وأبوترابة جراء الفيضانات الناجمة عن العاصفة “دانيال” التي اجتاحت مناطق شرق ليبيا.