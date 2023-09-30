عميد بلدية غات: بدأ الإخلاء الإجباري للمنازل القريبة من الأودية

أخبار ليبيا 24

أكد عميد بلدية غات “إبراهيم الخليل”، أنه تم البدء في إخلاء إجباري للمنازل القريبة من الأودية تحسبا لأي طارئ وللحفاظ على ساكنيها.

وأضاف في تصريحات صحفية أن الوضع حتى الآن في غات جيد ولا يدعو للقلق، مشيرًا إلى بدء تكاثر السحب الممطرة و ازدياد في سرعة الرياح.

وأشار إلى أنه تم تشكيل غرفة طوارئ تعمل 24 ساعة تضم الهلال الأحمر الليبي وشركة الخدمات العامة وشركة الكهرباء والحرس البلدي بالإضافة لمكتب خدمة المواطن.

ولفت إلى عقد اجتماع موسع مع مديرية أمن غات والهلال الأحمر الليبي والحرس البلدي وبعض النشطاء في المدينة، وصدرت تعليمات بالتركيز على تنسيق الجهود بحيث يكون هدفنا الأول هو الإنقاذ والمحافظة وحماية الأرواح.

وأصدر رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة، اليوم السبت، تعليماته لرئيس الفريق الحكومي للطوارئ والاستجابة السريعة وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي، لاتخاذ حزمة من الإجراءات بهدف تفادي وقوع أي خسائر أو أضرار بشرية ومادية، نتيجة الحالة الجوية المتوقعة في منطقة غات.

يأتي ذلك بينما توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية هطول أمطار رعدية على مناطق الجنوب الغربي خلال هذه الأيام (على فترات) من مساء اليوم وخلال اليومين القادمين يصحبها هطول أمطار جيدة، مما تسبب في سيول وجريان بعض الأودية.

من جانبه، أعلن مركز طب الطوارئ والدعم جاهزيته التامة تحسبا لأي طارئ للانطلاق إلى مدينة غات والعوينات بعد التنسيق مع فرع الجنوبية ومكتب غدامس لوضع خطة عمل مشتركة للاستجابة السريعة لمجابهة حالة الطوارئ بالمنطقة.