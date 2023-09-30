طموحات أوكرانية لاستقطاب الصناعات العسكرية

أخبار ليبيا 24

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، خلال افتتاحه منتدى كييف الأول للصناعات الدفاعية: مهمتنا الأولى هي الانتصار في هذه الحرب وإعادة سلام مستدام إلى شعبنا، والأهم أن يكون موثوقاً. سنحقق هذه المهمة بالتعاون معكم» حسب قوله.

وبحسب وكالة رويترز للأنباء.. يأتي المنتدى لمحاولة لاستقطاب المزيد من المجموعات العسكرية لمواجهة الغزو الروسي على أوكرانيا.

وفي وقتٍ سباق.. قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، خلال لقاءه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو): «أنا مسرور لإجراء محادثات مهمة» حسب قوله.

زيلينسكي؛ وفي مؤتمر صحافي مشترك مع ستولتنبرغ: أشار إلى أن «انضمام أوكرانيا إلى الحلف مجرد مسألة وقت» على حد تعبيره

وفي وقت سابق.. فقدت القوات الأوكرانية، 450 عسكريًا في اتجاهي دونيتسك وزابوروجيه، خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وزارة الدفاع الروسية، أكدت في بيانٍ أنهُ : تم تدمير مراكز القيادة والرصد لوحدات ألوية الهجوم الجوي 80 و82 والهجوم الجبلي العاشر والآلي 118 في مناطق فيربوفوي ورابوتينو وتشيرفوني يار في مقاطعة زابوروجيه وكاربوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، بحسب نص البيان.