طب الطوارئ يعلن جاهزيته تحسبًا لأي طارئ ينتج عن الأحوال الجوية في جنوب غرب ليبيا

أخبار ليبيا 24

أعلن مركز طب الطوارئ والدعم، اليوم السبت، جاهزيته التامة بكافة فروعه ومكاتبه بالجنوب الغربي تحسبا لأي طارئ.

وبناءً على تنبؤات الأحوال الجوية بمدن الجنوب الغربي، أعلن مركز طب الطوارئ والدعم جاهزيته التامة تحسبا لأي طارئ للانطلاق إلى مدينة غات والعوينات بعد التنسيق مع فرع الجنوبية ومكتب غدامس لوضع خطة عمل مشتركة للاستجابة السريعة لمجابهة حالة الطوارئ بالمنطقة.

وقال المركز، إنّه جهّز كوادره في العديد من التخصصات الطبية والطبية المساعدة ورجال الإسعاف وعدد 20 سيارة إسعاف وعناية، وتم تزويدها بمختلف المعدات والتجهيزات والمستهلكات والأدوية الطبية.

يأتي ذلك بينما توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية هطول أمطار رعدية على مناطق الجنوب الغربي خلال هذه الأيام (على فترات) من مساء اليوم وخلال اليومين القادمين يصحبها هطول أمطار جيدة، مما تسبب في سيول وجريان بعض الأودية.