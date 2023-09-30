طب الطوارئ يحذر بلديات الجنوب من سيول قد تضرب المنطقة

أخبار ليبيا 24

حذر مركز طب الطوارئ والدعم – فرع المنطقة الجنوبية، سكان غات والعوينات وتهالا والبركت والمناطق المجاورة لها، خاصة سكان المناطق المنخفضة، من حدوث سيول نتيجة الأمطار الغزيرة المتوقعة في المنطقة.

وتوقع طب الطوارئ والدعم، في بيان اليوم السبت، أن تشهد المنطقة هطول أمطار غزيرة في الأيام القادمة، مع التغيرات المناخية التي تشهدها، وفي ضوء التنبؤات الجوية الحالية، مضيفا أن هذه الأمطار الغزيرة قد تتسبب في تشكل سيول وارتفاع منسوب المياه نظرًا لوجود المناطق المنخفضة في المنطقة.

ودعا المركز إلى أخذ الاحتياطات اللازمة واتباع عدد من التوجيهات، تشمل تجنب المناطق المنخفضة والأودية، حيث يكون تجمع المياه فيها أكثر، والتأكد من تأمين الممتلكات الشخصية والأشياء الثمينة وتخزينها في أماكن آمنة ومرتفعة، وتجنب السير في الشوارع المغمورة بالمياه والأماكن المعرضة للخطر.

كما شدد على ضرورة توخي الحذر عند القيادة والامتناع عن المحاولة عبور المياه الجارية بالسيارة، والتواصل مع الجهات المعنية، في حالة وجود حالات طوارئ أو حاجة للمساعدة، ومتابعة النشرات الجوية المحلية والتحديثات الرسمية للحصول على آخر المعلومات والتوجيهات، مؤكدا أن مركز طب الطوارئ والدعم فرع المنطقة الجنوبية، على أهبة الاستعداد، في حالة حدوث أي طارئ.

وشهدت المنطقة الشرقية، قبل أسابيع سيولا مدمرة، ضربت عددا من المدن، على وقع العاصفة “دانيال”، الذي تسببت في دمار واسع في مدينة درنة، خلفت وراءها آلاف القتلى والمفقودين.