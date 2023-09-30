ضبط ثلاثة سوريين في استيقاف مُفاجئ للشرطة في بنغازي

أخبار ليبيا 24

تمكن استيقاف مُفاجئ لمركز شُرطة بوعطني بمديرية أمن بنغازي من ضبط ثلاثة أشخاص من الجنسية السورية على متن مركبة نوع “B.m.w” بدون أي إجراءات تثبت ملكيتهم للمركبة ورخصة قيادة مُزورة.

تنفيذاً للتعليمات الصادرة من قبل مدير أمن بنغازي لواء أحمد الشامخ للمجاهرة بالأمن وضبط كل مايُشكل جريمة .

ووفقاً للخطة المعدة من قبل مديرية أمن بنغازي وبإشراف من رئيس مركز شرطة بوعطني عقيد معتز زقلام، حيث أُجريت عدة استيقافات أمنية مفاجئة داخل نطاق إختصاص المركز بإمرة رئيس وحدة التحريات ملازم أول عيد الحبوني وأثناء إجراء إستيقاف أمني تم الاشتباه بمركبة آلية نوع B.m.w وعلى متنها ثلاثة أشخاص .

وعلى الفور تم إيقافهم وبسؤال السائق عن إجراءات المركبة أفاد انه سوري الجنسية وقد اشترى المركبة من أحد الأشخاص بدون مستندات وكان بحوزته رخصة قيادة اتضح انها مُزورة وبسؤال الشخصين الآخرين عن اوراقهما تبين أن أحدهما دخل إلى البلاد بطريقة غير شرعية عن طريق الحدود المصرية، وكما تم العثور على مبلغ مالي وقدره 3800 دولار وبسؤالهم عن المبلغ افادوا انهم استلموها لتوصيلها لأحد الأشخاص .

وتم الانتقال بهم إلى المركز وايداعهم بالحجز القانوني للمركز إلى حين عرضهم على النيابة .