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سكاي نيوز : 9 خبراء ليبيين مقترحا من 7 نقاط لإعادة إعمار مدينة درنة .

30 سبتمبر، 2023 3:23 م
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وكالة أخبار ليبيا 24
في مقال نشرته سكاي نيوز عبر موقعه الرسمي .. قالت سكاي بأن 9 خبراء ليببن قدموا مقترحاً من 7 نقاط لإعادة إعمار درنة والمدن المتضررة جراء إعصار دانيال .
 
وحسب سكاي نيوز فإن المقترح يتضمن إصدار السلطة التشريعية قانونا لتأسيس مجلس الإعمار الوطني، وتتبعه مؤسسات تشرف على إعادة الاعمار  في كل مدينة طبقاً لاحتياجاتها، على غرار ما حدث من إعادة إعمار مدينة المرج حين ضربها زلزال مدمّر في ستينيات القرن الماضي، وتكون الأولوية لإعادة إعمار درنة ، ويحدّد القيمة المخصّصة لذلك طبقا لتقدير الأضرار الذي سيصدر عن البنك الدولي .
وجاء في المقترح كذلك ” أن يؤسَّس صندوق وطني لإعادة الإعمار يديره مجلس الإعمار الوطني، وهو ذراعه المالي، ويجري حل جميع اللجان والصناديق المنشأة سابقا التي تحمل المسمّى نفسه أو دمجها به، ويكون للصندوق برنامج مستقل لإعادة الإعمار لكل مدينة تعرّضت لكارثة وطنية”.
وفيما يخص مصادر تمويل الصندوق ، حدَّد الخبراء 7 مصادر محتملة للتمويل أولها “إقطاع جزء من إيرادات النفط ، والثاني استخدام جزء من أموال ليبيا المجمّدة بالخارج، والثالث دعم مادي من الأمم المتحدة ، والرابع مساهمة الدول المانحة للمساعدات للدول النامية، والخامس اقتطاع أموال من الميزانية المخصصة لبند الدعم، والسادس استخدام ضريبة الجهاد والمساهمات الطوعية، والسابع والأخير إتاحة إمكانية الاستثمار مع رجال الأعمال والهيئات والشركات والمؤسسات الوطنية والأجنبية”.
 
30 سبتمبر، 2023 3:23 م
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