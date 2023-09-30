سكاي نيوز : 9 خبراء ليبيين مقترحا من 7 نقاط لإعادة إعمار مدينة درنة .

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الدبيبة يصدر تعليمات للتجهيز لتفادي أية أضرار إزاء الحالة الجوية المتوقعة في غات
30 سبتمبر، 2023 3:31 م
تدريب أكثر من 180 عنصرا طبيا في درنة بمجال مكافحة العدوى
30 سبتمبر، 2023 2:57 م
طب الطوارئ يعلن جاهزيته تحسبًا لأي طارئ ينتج عن الأحوال الجوية في جنوب غرب ليبيا
30 سبتمبر، 2023 2:51 م
بعد 10 سنوات أولى الرحلات من معيتيقة إلى روما .
30 سبتمبر، 2023 2:33 م
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