سقوط أمطار متفرقة على مناطق الشمال الشرقي والجنوب الغربي

أخبار ليبيا 24

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم السبت، أن تكون الفرصة مازالت مهيأة لسقوط أمطار متفرقة على بعض مناطق الشمال الشرقي والجنوب الغربي من المتوقع أن تكون جيدة تصحبها أحياناً خلايا من السحب الرعدية.

وتكون السماء في رأس إجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة قليلة السحب تتكاثر أحيانا خاصة على الساحل الممتد من الخمس حتى مصراتة مع احتمال سقوط أمطار خفيفة.

والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (27–32)مْ.

وفي الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد تشهد السماء سقوط أمطار متفرقة على المناطق الممتدة من بنغازي حتى درنة من المتوقع أن تكون جيدة مساء اليوم على الجبل الأخضر تصحبها أحياناً خلايا من السحب الرعدية ، مع ظهور ضباب أخر الليل وفي الصباح الباكر على المرتفعات الجبلية.

والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (22-28)مْ.

أما في الجفرة- سبها-غـات -غدامس- الحمادة تتكاثر السحب من حين لآخر مع سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق من المتوقع أن تكون جيدة على غات وماجا ورها تصحبها أحياناً خلايا من السحب الرعدية مما تسبب في جريان بعض الأودية المحلية.

والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (31– 36)مْ ، وتسجل انخفاض يوم الغد على الحمادة والجفرة.

وفي الواحات – السرير- تازربو- الكفرة تكون السماء قليلة السحب تتكاثر احيانا مع فرصة سقوط أمطار متفرقة على تازربو.

والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (31-35)مْ ، وتسجل تراجع يوم الغد على تازربو والكفرة.