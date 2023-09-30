جهاز الإسعاف والطوارئ يرفع حالة الطوارئ بكل فروعهم في الجنوب الغربي

أخبار ليبيا 24

أعلن الناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارئ أسامة علي رفع حالة الطوارئ بكل فروعهم في الجنوب الغربي بعد تحذيرات المركز الوطني للأرصاد الجوية.

وقال علي في تصريح لأخبار ليبيا 24، اليوم السبت، إنه تم إعلان حالة الطوارئ لدعم فروعنا في بلديات غات والبركت وتهالا والعوينات وآسين وفيوت، ومساندتهم بشكل عاجل في حال حدوث أي طارئ، لتقديم الخدمات الصحية العاجلة في مجال الإسعاف والإخلاء أن تطلب الأمر.

وأوضح أن فروعهم ومكاتبهم بطرابلس والساحل والجبل الغربي والوسطى على أتم الاستعداد والجاهزية لو تطلب الأمر، مشيراً إلى أن فرقهم بالجنوب الغربي تمركزت في غات والبركت وتهالا وآسين لرصد ارتفاع منسوب المياه بها، وللتبليغ مبكراً في حال حدوث أي طارئ، مع نشر فوق استطلاع على الاودية.

وفي وقت سابق، حذر الناطق باسم المركز الوطني للأرصاد الجوية محي الدين علي، سكان غات وما حولها من جريان بعض الأودية بسبب السحب الرعدية الممطرة.

وقال علي في تصريح لـ”أخبار ليبيا 24″ :”تم رصد خلايا من السحب الرعدية الممطرة على أقصى مناطق الجنوب الغربي، مما يتسبب في جريان بعض الأودية”.

وأوضح الناطق باسم المركز أن هناك بعض الأودية مرتبطة بالجزائر، والأمطار هناك تؤثر على جريان الأودية في غات وما حولها.

وطالب علي السكان بالابتعاد عن أماكن جريان الأودية والمناطق المنخفضة والبقاء في الأماكن المرتفعة.

وأشار الناطق إلى أن العاصفة التي تشهدها اليونان لا تشكل خطراً على ليبيا، لافتاً إلى أن المؤشرات تفيد بأنها ليست في اتجاه السواحل الليبية.