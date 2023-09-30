تركيا ترفض الانسحاب العسكري من سوريا.. لماذا؟

أخبار ليبيا 24

صرح وزير الدفاع التركي يشار غولر، أن بلاده ترفض الحديث انسحابها العسكري من شمال سوريا.

وأضاف الوزير أن بلاده «مستعدة لاستئناف المحادثات مع سوريا، بمشاركة روسيا وإيران، ضمن مسار تطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق» وفق قوله.

وفي وقتٍ سابق.. قُتل 25 بينما أصيب 42 في اشتباكات بين مسلحين محليين وجماعات موالية للنظام السوري في ريف دير الزور.

المرصد السوري لحقوق الإنسان؛ أفاد في بيانٍ أن الهدوء عاد إلى قرى وبلدات ريف دير الزور، بعد استعادة قوات سوريا الديمقراطية قسد السيطرة على بلدة ذيبان المقابلة للميادين على الضفة الغربية لنهر الفرات.

كما أشار بيان المرصد على انتشار قوات عسكرية تابعة لـ«قسد» في المناطق التي شهدت يوم أمس اشتباكات وهجمات للمسلحين المحليين على مواقع عسكرية، وفق البيان.

وفي وقتٍ سابق.. تعرض 4 أشخاص لإصابات؛ جراء استهدافهم بطائرتين مسيرتين لموقع عسكري تابع للقوات الحكومية السورية في محيط بلدة السقيلبية بريف حماة.