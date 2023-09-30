أخبار ليبيا 24

نظم فريق مكافحة العدوى بالمستشفيات والمرافق الصحية بمدينة درنة، الجمعة، ورشة عمل لتدريب العناصر الطبية والعاملين بالأقسام الطبية التابعة لمستشفى الوحدة التعليمي العلاجي والمرافق الصحية بالمدينة.

وتستهدف الورشة تدريب أكثر من 180عنصرا طبيا في مجال مكافحة العدوى تحت إشراف فريق طبي متخصص من كلية الصحة العامة.

وقالت وزارة الصحة بالحكومة الليبية، إن التدريب يستغرق أسبوعاً كاملاً، ويشمل أقسام، النساء والولادة، الأطفال وحديثي الولادة، العمليات والعناية، بمستشفى الوحدة التعليمي، والأقسام الطبية بمستشفى باب طبرق وعيادة منارة المستقبل.

وأضافت الوزارة، أن الورشة تأتي للرفع من كفاءة الأطقم الطبية والطبية المساعدة، بناءً على التنسيق المسبق مع الوزارة وكلية الصحة العامة وجامعة بنغازي لتقديم الخبرات العلمية باعتبارها بيت الخبرة في هذا المجال.