بلدي صبراتة يصدر قرارًا بشأن توزيع الوقود على المواطنين

30 سبتمبر، 2023 1:26 ص
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أخبار ليبيا 24

بحث المجلس البلدي لبلدية صبراتة أمس الخميس خلال اجتماع عقده عميد البلدية مع وعدد من المسؤولين في القطاعات الحكومية مشكلة نقص الوقود في المدينة، وإيجاد طريقة تسهم في توزيعه على المحطات بما يلبي حاجة المواطنين.

وتم خلال الاجتماع معالجة المشكلة من خلال تشكيل لجنة تتولى متابعة توزيع الوقود برئاسة المجلس البلدي والجهات ذات العلاقة، للوصول إلى حلول نهائية تضمن التوزيع العادل للوقود بصفة عامة، وخاصة الديزل من خلال العمل بنظام البطاقات وتوزيع الكمية وفقا للاحتياجات على المستهلكين.

30 سبتمبر، 2023 1:26 ص
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