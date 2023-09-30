بعد 10 سنوات أولى الرحلات من معيتيقة إلى روما .

انطلقت صباح اليوم السبت من مطار معيتيقة في طرابلس، أولى الرحلات الجوية إلى العاصمة الإيطالية روما، بعد توقفٍ دام لأكثر من 10 سنوات بسبب الظروف الأمنية التي تمر بها ليبيا .

وكانت الخطوط الإيطالية ITA قد سيرت، في 24 يوليو الماضي، رحلة تجريبية من روما إلى العاصمة طرابلس، على متنها رئيس حكومة الوحدة “عبدالحميد الدبيبة”، الذي أعلن بدوره عودة الرحلات المباشرة نحو إيطاليا في شهر سبتمبر الجاري، ضمن ما وصفها بالجهود الحكومية المكثفة لرفع الحظر الأوروبي المفروض على الطيران المدني الليبي.

وفي سياقٍ مُتصل ، وقّعت مصلحة الطيران المدني الليبية الأسبوع الماضي مع نظيرتها القطرية مُذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطيران المدني بين البلدين وتسهيل عودة الخطوط بين الدولتين بشكل مباشر.