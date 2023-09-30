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النيابة العامة : إخلاء مقرات مملوكة للدولة بأم الأرانب .

30 سبتمبر، 2023 3:57 م
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أعلن مكتب النائب العام عبر صفحته في فيس بوك، إخلاءه لعقارات ومقرات وجمعيات عامة وأخرى مملوكة للدولة في قرية أم الأرانب من أجانب كانوا يستغلونها بوجه غير قانوني، واصفا ذلك بالغزو .
وقال المكتب أن من بين المقرات التي أخليت محكمة البلدية، موضحا أنها كانت تستعمل وكراً لبيع الممنوعات وممارسة الدعارة.
وبين مكتب النائب العام إخلاءهم مقر الأمن الداخلي، ومكتبين تابعين لوزارة المالية ،إضافة إلى إخلاء مبنى الجمعية الاستهلاكية ومحيطه، إلى جانب عقار مملوك للدولة تقدر مساحته بـ5 هكتارات.
كما أضاف المكتب بأنه قد تم إخلاء مقر النادي في البلدية وموقع مشروع الشركة الصينية وموقع مشروع المؤسسة التعليمية، إضافةً إلى إخلاء أرض السوق الشعبية بعد استغلالها من أجنبي وفرضه إتاوة على الباعة.
و أوضح المكتب أن الأجانب قاموا بتشييد 18عدد محطة وقود غير شرعية تستعمل في تهريب الوقود إلى خارج البلاد.
وشدد مكتب النائب العام على أن كافة المباني التي أخليت في أم الأرانب كان مستحوذا عليها بوجه غير قانوني من قبل أفراد أجانب لاستعمالها في الانتفاع المالي غير المشروع إلى جانب الممارسات الخارجة عن القانون.
 
30 سبتمبر، 2023 3:57 م
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