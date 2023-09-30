النيابة العامة : إخلاء مقرات مملوكة للدولة بأم الأرانب .

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خفر السواحل الإيطالي ينقذ 177 شخصًا على متن عبارة مشتعلة
30 سبتمبر، 2023 6:16 م
قبائل الحرابي تطالب بإنهاء الصراع والتنازع على الشرعية بين السلطات في ليبيا
30 سبتمبر، 2023 5:35 م
وزير الصحة يبحث مع سفير ألمانيا إمكانية استكمال مستشفى الوحدة درنة
30 سبتمبر، 2023 5:11 م
الدبيبه يُصدر تعليماته لتفادي وقوع أضرار بشرية ومادية في غات .
30 سبتمبر، 2023 4:18 م
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