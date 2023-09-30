المركزي العراقي: 30% من إيرادات النفط لا تدخل البنك

أخبار ليبيا 24

أكد البنك المركزي العراقي، أنّ حوالي 30 بالمئة من إيرادات النفط لا تدخل البنك؛ مرجعًا السبب على أن وزارة المالية تقوم باستعمالها للتسديدات الخارجية.

وأضاف البنك المركزي؛ أن هنالك 90% من مبيعات البنك المركزي لأغراض الحوالات والتحويل الخارجي، مشيرًا على وجود مباحثات متواصلة لتنظيم عملية الاستيراد من إيران بما لا يعرض الدول لأي إشكالات، وفق أحدث نشراته.

وفي وقتٍ سابق.. طالب محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق، الحكومة بسداد ديونها البالغة قيمتها 46 تريليون دينار.

البنك المركزي؛ أوضح أن قيمة الديون تعادل حوالي 35 مليار دولار، منها 30 تريليون دينار – أب 23 مليار دولار) تخص حكومة الكاظمي.

وفي سياقٍ ذي صلة؛ قال محافظ البنك المركزي العراقي، علي العلاق، إن بلادهُ قطعت شوطاً كبيراً في تطبيق قيود على المعروض من الدولار.

العلاق؛ وخلال مقابلةٍ له مع رويترز للأنباء، أشار إلى أن «العراق يواجه معركة شاقة في ظل نظام مصرفي غير معتاد على الرقابة الصارمة وتمسك مهربي العملة بنشاطهم»

وأضاف العلاق: «إنها معركة فعلاً لأن المستفيدين من هذا الوضع والمتضررين (من الإجراءات الجديدة) سيحاولون بشتى الطرق مواصلة أنشطتهم غير الشرعية» وفقًا لرويترز.

وفي سياقٍ منفصل.. دعا المصرف المركزي العراقي السلطات المحلية إلى إيقاف المنصات والمواقع التي تعلن عن أسعار الصرف العملة.