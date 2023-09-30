السيسي للمصريين: أمامكم فرصة للتغيير في الانتخابات المقبلة

أخبار ليبيا 24

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للمصريين، خلال كلمته في مؤتمر «حكاية وطن» في العاصمة الإدارية الجديدة: أمامكم فرصة للتغيير في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وفي وقتٍ سابق.. اعتبر السيسي؛ أن السنوات الـ 10 الماضية مرحلة انتقالية لسد الثغرات والفجوات التي كانت موجودة في كل قطاعات الدولة، وفق قوله.

وفي الأثناء.. تعتزم مصر إجراء انتخابات رئاسية، في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر2023.

الهيئة الوطنية للانتخابات؛ أعلنت فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية على أن تبدأ الحملة الانتخابية للمرشحين 9 نوفمبر المقبل.

وأضافت: «الاقتراع سيجري خارج مصر، في أيام الجمعة والسبت والأحد 1 و2 و3 ديسمبر 2023»

وأعلنت أن «الإعلان عن القائمة المبدئية يوم 16 أكتوبر 2023، وتلقي اعتراضات المترشحين خلال 17 و18 أكتوبر المقبل، والفصل في الاعتراضات من 19 حتى 21 أكتوبر، وحدد إخطار المرشح المستبعد يوم 22 أكتوبر، وكذلك تلقي تظلمات المترشحين 23، و24 أكتوبر» حسب بيانها.