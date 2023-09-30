الدبيبه يُصدر تعليماته لتفادي وقوع أضرار بشرية ومادية في غات .

أصدر رئيس حكومة الوحدة “عبد الحميد الدبيبه” تعليماته لرئيس فرقة الطوارئ والاستجابة السريعة ” بدر الدين التومي ” لاتخاذ حزمة من الإجراءات بهدف تفادي وقوع أي خسائر مادية وبشرية ،نتيجة الحالة الجوية المتوقعة في مدينة غات .

وأكد الدبيبه ضرورة التواصل مع مصلحة الأرصاد الجوية لمتابعة التغيرات الجوية ، والتواصل مع عمداء البلديات ومختاري المحلة بمنطقة غات ، لتشكيل غرفة عمليات لمتابعة أي أحداث قد تنجم جراء هطول الأمطار وجريان الأودية .

ونوه الدبيبه إلى ضرورة التنسيق مع وزارة الداخلية وتكليف البلديات بتنظيف مجرى الأودية ، ومخاطبة شركات الاتصالات والكهرباء لأخذ الإجراءات الاحترازية تحسباً لأي طارئ