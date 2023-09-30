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الدبيبه يُصدر تعليماته لتفادي وقوع أضرار بشرية ومادية في غات .

30 سبتمبر، 2023 4:18 م
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وكالة أخبار ليبيا 24

أصدر رئيس حكومة الوحدة “عبد الحميد الدبيبه” تعليماته لرئيس فرقة الطوارئ والاستجابة السريعة ” بدر الدين التومي ” لاتخاذ حزمة من الإجراءات بهدف تفادي وقوع أي خسائر مادية وبشرية ،نتيجة الحالة الجوية المتوقعة في مدينة غات .

 

وأكد الدبيبه ضرورة التواصل مع مصلحة الأرصاد الجوية لمتابعة التغيرات الجوية ، والتواصل مع عمداء البلديات  ومختاري المحلة بمنطقة غات ، لتشكيل غرفة عمليات لمتابعة أي أحداث قد تنجم جراء هطول الأمطار وجريان الأودية .

 

ونوه الدبيبه إلى ضرورة التنسيق مع وزارة الداخلية وتكليف البلديات بتنظيف مجرى الأودية ، ومخاطبة شركات الاتصالات والكهرباء لأخذ الإجراءات الاحترازية تحسباً لأي طارئ

30 سبتمبر، 2023 4:18 م
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