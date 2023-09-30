الدبيبة يصدر تعليمات للتجهيز لتفادي أية أضرار إزاء الحالة الجوية المتوقعة في غات

أخبار ليبيا 24

أصدر، رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، اليوم السبت، تعليماته لرئيس الفريق الحكومي للطوارئ والاستجابة السريعة وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي، لاتخاذ حزمة من الإجراءات بهدف تفادي وقوع أي خسائر أو أضرار بشرية ومادية، نتيجة الحالة الجوية المتوقعة في منطقة غات.

يأتي ذلك بينما توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية هطول أمطار رعدية على مناطق الجنوب الغربي خلال هذه الأيام (على فترات) من مساء اليوم وخلال اليومين القادمين يصحبها هطول أمطار جيدة، مما تسبب في سيول وجريان بعض الأودية.

من جانبه أعلن مركز طب الطوارئ والدعم جاهزيته التامة تحسبا لأي طارئ للانطلاق إلى مدينة غات والعوينات بعد التنسيق مع فرع الجنوبية ومكتب غدامس لوضع خطة عمل مشتركة للاستجابة السريعة لمجابهة حالة الطوارئ بالمنطقة.