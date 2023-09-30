استطلاع| متابعينا يرون أن محنة درنة ومدن الشرق ستساهم في توحيد البلاد وتفعل ما عجزت عنه السياسة 

أخبارليبيا24 – استطلاع

تعرضت مدن ومناطق في شرق ليبيا لكارثة الفيضانات التي تسببت في وفاة الآلاف من المواطنين وفقدان الكثير أيضًا ناهيك عن دمار كبير في الممتلكات من مبانٍ وسيارات وغيرها.

هذه الكارثة دفعت الليبيين من كافة المدن والمناطق بكل ما استطاعوا من مساعدات من أغذية وأدوية وملابس وأموال وبمجهوداتهم الذاتية في رسالة للعالم قبل الليبيين أنهم أبناء بلد واحد.

هذه الصورة التي نقلها الليبيين للجميع أثبتت أن المواطنين بعيدين كل البعد عن كل التجاذبات السياسية والمناطقية والجهوية أثبتوا أنهم ليبيين فقط دون أي تصنيف وأبناء ليبيا فقط.

توافد الليبيين من الجنوب والغرب وباقي مدن الشرق إلى المناطق المنكوبة رافعين شعارات تؤكد انهم أخوة في الوقت الذي يعتقد الكثير أن الانفصال والفرقة هي المشهد السائد.

وعقب هذه الأحداث توجهنا إلى متابعي “أخبارليبيا24” عن تأثيرها على وحدة الوطن ومساهمتها في توحيد البلاد على المستوى السياسي والشعبي.

سألنا متابعينا هل تعتقد أنه بعد هذه المحنة وتعاضد الليبيين سيتمكنون من توحيد البلاد ويفعلوا ما عجز السياسيين عن فعله على مدى سنوات؟

في حسابنا عبر منصة على موقع “تويتر” كانت الأغلبية ترى أن هذه المحنة التي مرت على البلاد ستساهم في توحيد البلاد.

وكانت نسبة الذين صوتوا بـ “نعم” لهذا الخيار هي الأكبر حيث بلغت 61.3% متفائلين بأنها وإن كانت محنة صعبة على الليبيين إلا أنها ستكون لبنة في توحيد البلاد.

فيما كانت نسبة الذين يرون أن هذه المحنة لن تسبب في توحيد البلاد وهم من صوت بـ “لا” حيث كانت نسبتهم 38.7%.