آكي: وصول 35 مهاجرا لجزيرة لامبيدوزا الإيطالية قادمين من زوارة الليبية

30 سبتمبر، 2023 9:50 ص
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أخبار ليبيا 24

أعلنت مصادر أمنية إيطالية، وصول 35 شخصاً من المهاجرين غير الشرعيين، إلى جزيرة لامبيدوزا الصقلّية، معظمهم من السوريين، مشيرة إلى أنهم أخبروا رجال الإنقاذ أنهم غادروا مدينة زوارة الليبية الليلة الماضية.

وبحسب المصادر الإيطالية، فإن زورق دورية تابع لقوات خفر السواحل الإيطالية، أنقذ الـ35 شخصاً فيما جرى الاستيلاء على القارب المستخدم للعبور، مصنوع من الألياف الزجاجية ويبلغ طوله حوالي 7 أمتار، وفق ما أعلنت وكالة “آكي” الإيطالية.

وأعلنت المصادر، أن عدد عمليات رسوّ قوارب الهجرة على سواحل جزيرة لامبيدوزا الصقلّية، قد ارتفع إلى ثلاثة في غضون ساعات قليلة.

وأضافت المصادر: “بعد وصول 17 مهاجراً، جميعهم من الرجال هذا الصباح، تم اعتراض قارب صغير على متنه 38 مهاجراً آخرين من بنغلاديش، على بعد ميل بحري واحد عن الساحل من قبل دورية لرجال الشرطة المالية”، فضلا عن المهاجرين القادمين من زوارة.

30 سبتمبر، 2023 9:50 ص
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