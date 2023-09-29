يونيسف: أكثر من 16 ألف طفل نزحوا بسبب الفيضانات في ليبيا

أخبار ليبيا 24

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف” عن نزوح أكثر من 16 ألف طفل في شرق ليبيا، بعد تعرض البلاد لما وصفته بـ “أعنف” عاصفة مسجلة في تاريخ أفريقيا.

وقالت المنظمة، في بيان لها، إن هناك عددا أكبر بكثير من الأطفال الذين تأثروا بسبب نقص الخدمات الأساسية، مثل الصحة والتعليم وإمدادات المياه الصالحة للشرب.

وأكدت “يونيسف”، أنها تعمل مع السلطات والشركاء منذ بداية المأساة للاستجابة للاحتياجات العاجلة للأطفال والأسر في المناطق المتضررة.

وفي وقت سابق، قالت المديرة الإقليمية للمنظمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أديل خضر، بعد أن عادت من زيارة لمدينتي البيضاء ودرنة: “لقد رأيت الخسائر المدمرة التي خلفتها الفيضانات على الأطفال والعائلات. التقيت بعائلات تعاني من عبئ نفسي كبير وتحدّثت إلى أطفال يعانون من ضيق نفسي شديد، العديد منهم لا ينامون وغير قادرين على التفاعل واللعب. لا تزال ذكرى ما حدث تطارد أحلامهم وأفكارهم”.

وأضافت: “في حين أن عدد الضحايا من الأطفال لم يتأكد بعد، إلا أن يونيسف تخشى أن مئات الأطفال فقدوا حياتهم في الكارثة، بالنظر إلى أن الأطفال يشكلون حوالي 40% من السكان”.

وأوضحت أن الأضرار الجسيمة التي لحقت بالبُنى التحتية الصحية والتعليمية تعني أن الأطفال يواجهون مرة أخرى المزيد من تعطيل تعلمهم وخطر تفشي الأمراض المميتة. في المنطقة المتضررة، دُمّرت 4 وتضررت 80 مدرسة بشكل جزئي من أصل 117 مدرسة تأثرت، بينما تأوي بعضها عائلات نازحة، بحسب البيان.