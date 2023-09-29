وزيرة العدل توقع اتفاقية مع الجانب الإيطالي لتبادل السجناء 

29 سبتمبر، 2023 7:59 م
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أخبارليبيا24

وقعت وزيرة العدل بحكومة الوحدة الوطنية حليمة إبراهيم اتفاقية مع نظيرها الإيطالي كارلو نورديو، لتبادل السجناء. 

وأوضحت حكومة الوحدة الوطنية أن الاتفاقية الموقعة بين الدولتين تشمل المحكومين بعقوبات سالبة للحرية. 

وأشارت الحكومة إلى أن هذه الاتفاقية تساهم في إعادة التأهيل والاستقرار الاجتماعي للمحكوم عليهم، وإدماجهم داخل مجتمعهم. 

ولفتت إلى أن توقيع الاتفاقية تم على هامش مشاركة وزيرة العدل في المؤتمر الدولي لإحياء ذكرى تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة في إيطاليا. 

29 سبتمبر، 2023 7:59 م
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