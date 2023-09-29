هيئة البحث والتعرف على المفقودين تواصل جهود انتشال السيارات الغارقة في درنة

29 سبتمبر، 2023 3:32 م
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 أخبار ليبيا 24

أعلنت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين استمرار جهود انتشال السيارات الغارقة قبال ساحل مدينة درنة.

جاء ذلك بالتعاون مع الضفادع البشرية من مدينتي طبرق والقبة وفرق الغواصين الجزائرية والمصرية، الذين حددوا أماكن السيارات الغارقة ثم جرى انتشالها، حسب بيان الهيئة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الخميس.

وقالت الهيئة إنها لم تعثر على أي جثث خلال تلك العمليات، ولم يجد أفرادها سوى أوراق ثبوتية داخل السيارات.

وأكدت الهيئة استمرار فرقها رفقة الفرق المحلية والدولية في العمل بجميع المناطق المنكوبة شرق البلاد جراء السيول والفيضانات التي تسببت فيها العاصفة «دانيال»، وستتواصل أعمال البحث وانتشال الجثث من جميع المواقع المبلغ عنها.

 

29 سبتمبر، 2023 3:32 م
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