نورلاند يدعو إلى إنشاء جسم موحد للإشراف على الإنفاق لصالح درنة والمدن والمنكوبة

أخبار ليبيا 24

دعا المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، إلى إنشاء جسم موحد يضم جميع السلطات في البلاد للإشراف على الإنفاق لصالح درنة والمدن المنكوبة

وبحسب بيان نشرته السفارة الأمريكية على موقعها الرسمي، اليوم الجمعة، اقتراح نورلاند عقد مؤتمر لإعادة الإعمار في بنغازي في 10 أكتوبر ليكون أكثر فعالية إذا تم إجراؤه بشكل مشترك بالتنسيق مع المؤسسات التي تدير الموارد والتمويل.

وقال نورلاند: إن “المجتمع الدولي مستعد للمساعدة في جهود إعادة الإعمار والتأكد من استخدام الأموال العامة بشفافية بالخبرة”.