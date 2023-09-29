من أجل الحصول على مزيد من الأموال.. ميلانيا ترامب تتفاوض على اتفاق جديد للزواج

أخبار ليبيا 24 – متابعات

كشفت مصادر صحفية عن أن السيدة الأمريكية الأولى السابقة ميلانيا ترامب أعادت التفاوض على اتفاق ما قبل الزواج مع الرئيس السابق دونالد ترامب قبل أن يقضي فترة رئاسته الثانية.

وقال مصدر إنه “على مدار العام الماضي، كانت ميلانيا وفريقها يتفاوضون بهدوء على اتفاقية “ما بعد الزواج” الجديدة بينها وبين دونالد ترامب”.

وأوضحت المصادر أن “هذه هي المرة الثالثة على الأقل التي تعيد فيها ميلانيا التفاوض بشأن شروط اتفاق زواجهما”.

وأكدت المصادر أن ذلك ليس لأن السيدة الأولى السابقة ستذهب إلى أي مكان، في إشارة إلى الطلاق، مشيرين أن ميلانيا هي الأكثر اهتماما بالحفاظ على الصندوق الائتماني لابنهما بارون البالغ من العمر 17 عاما”.

وينص الاتفاق الجديد على أن ميلانيا ستحصل أيضا على المزيد من الأموال والعقارات.

وقال المصدر إن “هذه الاتفاقية ضرورية بسبب المعارك القانونية الحالية، ومن بينها قضية المدعي العام في نيويورك ليتيتيا جيمس المترامية الأطراف، وهي قضية مدنية بقيمة 250 مليون دولار ضد ترامب وأعماله العقارية أيضا”.

وأكد أن “ترامب لا يزال ثريا للغاية، ولكن مع تصاعد مشاريع القوانين والأحكام القانونية، فإن إعادة التفاوض بشأن اتفاق ما قبل الزواج سيوفر مستقبلا أكثر صلابة لميلانيا وابنهما في حالة انفصال الزوجين”.