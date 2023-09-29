منظمة إنقاذ: قارب لخفر السواحل الليبي يصطدم بآخر يحمل نحو 50 مهاجرا

أخبار ليبيا 24

قالت منظمة إنقاذ إن قاربا تابعا لخفر السواحل الليبي اصطدم بآخر كان يقل قرابة 50 مهاجرا قبالة الساحل الليبي، يوم الجمعة، ما أدى إلى غرق القارب الأخير جزئيا.

وأدى الاصطدام إلى سقوط العديد من المهجرين في البحر المتوسط، وقد اضطروا إلى السباحة إلى سفينة ليبية أخرى مجاورة بحثا عن الأمان، حسبما قالت منظمة الإنقاذ الألمانية “سي ووتش”.

وبحسب المنظمة :”يبدو أن هذه هي أحدت واقعة اعتراض بحري متهور من جانب قوات خفر السواحل الليبية رغم تدريبها وتمويلها من قبل الاتحاد الأوروبي لوقف تدفق المهاجرين”.

وأصدرت “سي ووتش” مقطعا مصورا يظهر قارب خفر السواحل يقترب من قارب المهاجرين وبعد ذلك يسقط معظم من كانوا على متن القارب الأخير في الماء.

وقالت “سي ووتش”، التي تنفذ عمليات الإنقاذ وسط البحر المتوسط، إن أفراد خفر السواحل كانوا يطاردون قارب المهاجرين المطاطي منذ وقت مبكر من صباح الجمعة قبل أن يصطدموا بجانبه.

وقال المتحدث باسم المنظمة، فيليكس ويس، للأسوشيتدبرس عبر الهاتف، إن الحادث وقع على بعد حوالي 48 كيلومترا إلى شمال مدينة زوارة غرب ليبيا.