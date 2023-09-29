مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية: أكثر من 8500 فقدوا في كارثة دانيال.

قال تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أن الاف الأشخاص لقوا مصرعهم جراء إعصار دانيال في ليبيا .

وذكر التقرير أنه وحتى يوم السبت، تم الإبلاغ عن فقدان 8500 شخص ونزوح 40 ألف شخص.

وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية نقلاً عن منظمة الصحة العالمية، إنه تم تسجيل 4255 حالة وفاة بعد العاصفة القاتلة، وتضرر 250 ألف شخص، مضيفا أن أكثر من 2000 منزل دُمر في مدينة درنة الأكثر تضرراً.

وأضاف المكتب أن بدء الدراسة في المدارس تأخر في المناطق المتضررة حتى الأول من أكتوبر/ تشرين الأول، لكن العديد من مباني المدارس تأثرت بالفيضانات، بما في ذلك 4 دمرت بالكامل، و40 تعرضت لأضرار بالغة.