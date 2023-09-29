مطالبات محلية بالتحقيق مع أمل الجراري.

بعد تسريب تسجيلٍ صوتي لها ، طلبت فيه تحويل مبلغ 200 ألف يورو من حساب وزارة الصحة إلى حسابها الخاص ،طالب مجموعة من النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي بفتح تحقيق ضد السفيرة الليبية في بلجيكا أمل الجراري.

وعلى الجانب الأخر ،أكد مجموعة أخرى من النشطاء والإعلاميين بأن هذا التسجيل مفبرك وتم نسبه إلى السفيرة من أجل الإيقاع بها حسب وصفهم ، مؤكدين أن هذا التسجيل الصوتي قد تم عبر خاصية الذكاء الاصطناعي .

وكانت الجراري قد أوقفت قبل أشهر من قبل هيئة الرقابة الإدارية وتم احالتها للتحقيق على خلفية إرسالها مبلغاً يقدر بـ300 ألف يورو إلى حساب ابنها الخاص .