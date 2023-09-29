مراقب التعليم بدرنة يدعو لبدء الدراسة بالمناطق غير المتضررة من الفيضان

29 سبتمبر، 2023 11:43 ص
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أخبار ليبيا 24

دعا مراقب التربية والتعليم درنة، عبد الحميد الطيب، الخميس، المدارس بالمناطق غير المتضررة من الفيضانات للاستعداد لبداية العام الدراسي الجديد.

وخاطب المراقب مدراء المدارس بمناطق العزّيات ومرتوبة والفتائح وكرسة وعين مارة، ببدء العام الدراسي. وأكد المراقب، على أن موعد الدراسة سيكون يوم الأحد الموافق 01 أكتوبر 2023.

وعقد مراقب التربية والتعليم درنة اجتماعا مع مدراء المكاتب بالمراقبة ورؤساء الأقسام ومدراء المؤسسات التعليمية من أجل مناقشة إمكانية عودت الدراسة ووضع حلول لأهم المشاكل والعراقيل التي تواجه المؤسسات التعليمية خصوصا بعد الكارثة التي وقعت بالمدينة من جراء الفيضان.

وخلال الاجتماع أكد على ضرورة بدء الدراسة في المناطق غير المتضررة والمجاورة لمدينة درنة، كما أكد على ضرورة زيارة المدارس بالمناطق المتضررة وحصر أضرارها البشرية والمادية بها.

ودعا المراقب جميع أولياء الأمور بالإسراع في تسجيل أبنائهم في المدارس القريبة من سكنهم والتنويه لذلك عن طريق رئيس قسم الإعلام والاتصال بالمراقبة وعن طريق خطباء المساجد.

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29 سبتمبر، 2023 11:43 ص
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