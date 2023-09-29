ليبيا تشارك في مؤتمر دولي في باليرمو لإحياء تنفيذ اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة

29 سبتمبر، 2023 1:00 م
1

أخبار ليبيا 24

انطلقت، اليوم الجمعة، بمدينة باليرمو الإيطالية فعاليات المؤتمر الدولي لإحياء الذكرى العشرين لدخول اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية حيز النفاذ بمشاركة وزير الداخلية المكلف، اللواء عماد الطرابلسي، ووزيرة العدل، حليمة البوسيفي، وذلك بمشاركة أكثر من 168 دولة.

ووصل الطرابلسي والبوسيفي، إلى مدينة باليرمو الإيطالية، أمس الخميس؛ للمشاركة في فعاليات المؤتمر الدولي.

وبحسب بيان وزارة داخلية أمس الخميس، عقد عماد الطرابلسي، اجتماعا مع وزير داخلية إيطاليا.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل دعم التعاون الأمني بين البلدين خاصة في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية.

29 سبتمبر، 2023 1:00 م
1

المزيد من الأخبار

يونيسف: أكثر من 16 ألف طفل نزحوا بسبب الفيضانات في ليبيا

29 سبتمبر، 2023 2:06 م

تركيا.. سيول تجتاح شوارع في إسطنبول والسلطات تحذر

29 سبتمبر، 2023 1:31 م

تحذير من أمطار غزيرة وجريان الأودية بجنوب غرب ليبيا وتحديدا غات

29 سبتمبر، 2023 12:03 م

مراقب التعليم بدرنة يدعو لبدء الدراسة بالمناطق غير المتضررة من الفيضان

29 سبتمبر، 2023 11:43 ص

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى