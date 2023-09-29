قتلى بالعشرات.. روسيا تعلن حصيلة العمليات العسكرية في أوكرانيا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أعلنت وزارة الدفاع الروسية توجيه ضربات مكثفة بأسلحة عالية الدقة بعيدة المدى لمواقع عسكرية أوكرانية ونقاط تمركز للجيش الأوكراني والمرتزقة اليوم الماضي.

وأضافت الوزارة في بيانها اليوم الجمعة، أن الضربات أسفرت عن تدمير مستودعات للذخيرة ومراكز تدريب وتجمعات للقوات الأوكرانية.

وأكدت تدمير مركز قيادة لوحدة أجنبية، وترسانتين كبيرتين من الأسلحة والذخائر، واستهداف إمدادات أسلحة أجنبية الصنع ومراكز لوجستية للقوات الأوكرانية على محوري دونيتسك وزابوروجيه.

وتكبدت القوات الأوكرانية خلال أسبوع أكثر من 210 أفراد على محور كوبيانسك بمقاطعة خاركوف.

وعلى محور دونيتسك أحبطت القوات الروسية خلال الأيام الماضية 31 هجوما شنته قوات كييف وكبدتها خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات.

وفي مقاطعة خاركوف دمرت القوات الروسية 4 مستودعات للذخيرة خلال الأسبوع الماضي.

كما اعترضت أنظمة الدفاع الجوي الروسية خلال الأيام الماضية 33 قذيفة صاروخية تم إطلاقها من أنظمة “هيمارس” الأمريكية، وأسقطت 185 طائرة مسيرة.

وفي اتجاه دونيتسك تمكنت القوات الروسية من القضاء على أكثر من 1760 جنديا أوكرانيا خلال الأسبوع الأخير وتدمير 40 دبابة.

وعلى محور زابوروجيه أحبطت القوات الروسية هجمات قوات كييف وقضت على أكثر من 330 جنديا ودمرت 25 مدفعا أوكرانيا.

وفي اتجاه جنوب دونيتسك تم القضاء على أكثر من 750 عسكريا أوكرانيا خلال أسبوع.

في اتجاه خيرسون لقي 250 عسكريا أوكرانيا خلال الأسبوع الأخير مصرعهم وتم تدمير 16 دبابة ومدرعة أوكرانية.