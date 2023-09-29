فريق خبراء الأمم المتحدة بشأن ليبيا يطالب بوقف تدهور الأوضاع الأمنية في البلاد 

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طالب فريق خبراء الأمم المتحدة بشأن الوضع في ليبيا، اليوم الجمعة بضرورة بذل جهود دولية لوقف تدهور الأوضاع الأمنية في البلاد.

وأوضح فريق الخبراء في تقريره الصادر اليوم أن تدهور الأوضاع الأمنية بسبب تعاظم قوة ونفوذ المليشيات المسلحة وسيطرتها على مناطق واسعة لتوسيع نشاطاتها غير المشروعة.

وأكد الفريق أن قادة المليشيات يستغلون مراكزهم لتحقيق مكاسب أمنية واقتصادية، لافتًا إلى وجود انتهاكات حقوقية منهجية من مليشيات مسلحة تستهدف المدنيين.

وأضاف فريق الخبراء أن تصاعد الصراعات المسلحة بين المليشيات يعد أمرًا يهدد حياة المدنيين.

ولفت إلى أن استمرار وجود آلاف المقاتلين الأجانب من دول مجاورة داخل ليبيا يؤثر سلبًا على الأمن في البلاد.

ولمح فريق خبراء الأمم المتحدة إلى استمرار وجود تهديدات إرهابية رغم جهود مكافحة الإرهاب وتفشي ظاهرتي تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر المربحتين للمليشيات وتصاعد تهريب الوقود.