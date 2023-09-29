فرق طب الطوارئ والدعم تنتشل 36 جثمانا من ضحايا الفيضانات بشرق ليبيا

أخبار ليبيا 24

قال المتحدث باسم مركز طب الطوارئ والدعم، مالك مرسيط، إن فريق الطوارئ انتشل 36 جثمانا من ضحايا السيول والفيضانات شرق ليبيا يوم الخميس.

وأوضح مرسيط، في تصريح لأخبار ليبيا 24، اليوم الجمعة، أن فرق الطوارئ لازالت مستمرة في عملها، مشيرًا إلى أنّه تمّ انتشال 600 جثمان طيلة الأسبوع الماضي، رفقة الفرق المحلية والدولية.

وأضاف، أن فرق الطوارئ اشرفت على عمليات الدفن لـ 18 ضحية، كما تم تقديم الخدمات الصحية والرعاية اللازمة 343 حالة يوم الخميس.

وأضاف مرسيط، أنّه تمّ تسيير قافلة إغاثة إلى مدن مصراتة وزليتن لتقديمها إلى الأسر المتضررة من جراء الفيضانات بالمنطقة الشرقية، التي وصلت إلى مدن ومناطق غرب البلاد.

وأشار مرسيط، إلى أنّه تمّ تنسيق وفد تعزية يرافق قوافل وفد الوطن إلى منطقة مرتوبة لتقديم واجب العزاء في ضحايا هذه الكارثة. وقال إنّه تمّ انشاء مستشفى ميداني أقيم بجوار نقطة العزاء لتقديم الرعاية الطبية لأهالي المنطقة والنازحين.

وختم مرسيط حديثة حول استقبال فرق مركز طب الطوارئ والدعم للفريق الإسباني بالمنطقة الشرقية المتخصص في الوبائيات وفنيين تحليل وتقنية المياه، وقد تمّت مرافقة الفريق لزيارة مركز التقنيات الحيوية بالبيضاء، ثم زيارة لمدينة سوسة والاجتماع مع عميد بلديتها وزيارة محطة تحلية المياه فيها.