طب الطوارئ والدعم: بدأنا عملنا في درنة منذ البداية وقدمنا الدعم للمتضررين  

أخبار ليبيا 24 – خاص

قال الناطق الرسمي لطب الطوارئ والدعم اسامة مرسيط، بدأنا عملنا في درنة منذ البداية وقدمنا الدعم للمتضررين.

وأضاف مرسيط لـ”أخبار ليبيا 24″ :”كنا أول الواصلين للمناطق المتضررة وبداية كانت من المرج وتنقلنا إلى البيضاء وسوسة وشحات وبطة والوردية والبياضة واسلنطة وأم الرزم ومرتوبة”.

وتابع الناطق الرسمي :”بقينا في مدينة درنة حتى اليوم ومستمرين بعملنا اليومي”.

وأكد مرسيط :”ساهمنا في تقديم العلاج والأدوية والتعقيم وانتشال الجثامين ولدينا حتى غطاسين متخصصين ونشارك في انتشال الجثامين”.

وذكر الناطق :”لدينا تمركزات أمنية ويبلغ عددنا الإجمالي 400 شخص من طبيب وممرض ومسعفين وإغاثة وكوادر طبية متكاملة حتى فنيي التخدير متواجدين خلال الأربع والعشرين ساعة”.

وأفاد مرسيط :”لدينا مستشفيات ميدانية وسيارات إسعاف وكل المعدات متوفرة كما أن لدينا فروع في كل المدن، ونغطي أي عجز طبي في أي مستشفى في كل المناطق”.

وختم تصريحه “:قمنا باستجلاب ثلاثة إسبانيين متخصصين في الأوبئة وبدأوا عملهم في درنة لأن الأمر أصبح خطيرًا ويحتاج لهذا التخصص وخاصة بعد انتشار الجثث وتلوث المياه”.