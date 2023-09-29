طب الطوارئ والدعم: بدأنا عملنا في درنة منذ البداية وقدمنا الدعم للمتضررين  

29 سبتمبر، 2023 7:08 م
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أخبار ليبيا 24 – خاص 

قال الناطق الرسمي لطب الطوارئ والدعم اسامة مرسيط، بدأنا عملنا في درنة منذ البداية وقدمنا الدعم للمتضررين. 

وأضاف مرسيط لـ”أخبار ليبيا 24″ :”كنا أول الواصلين للمناطق المتضررة وبداية كانت من المرج وتنقلنا إلى البيضاء وسوسة وشحات وبطة والوردية والبياضة واسلنطة وأم الرزم ومرتوبة”. 

وتابع الناطق الرسمي :”بقينا في مدينة درنة حتى اليوم ومستمرين بعملنا اليومي”. 

وأكد مرسيط :”ساهمنا في تقديم العلاج والأدوية والتعقيم وانتشال الجثامين ولدينا حتى غطاسين متخصصين ونشارك في انتشال الجثامين”. 

وذكر الناطق :”لدينا تمركزات أمنية ويبلغ عددنا الإجمالي 400 شخص من طبيب وممرض ومسعفين وإغاثة وكوادر طبية متكاملة حتى فنيي التخدير متواجدين خلال الأربع والعشرين ساعة”. 

وأفاد مرسيط :”لدينا مستشفيات ميدانية وسيارات إسعاف وكل المعدات متوفرة كما أن لدينا فروع في كل المدن، ونغطي أي عجز طبي في أي مستشفى في كل المناطق”. 

وختم تصريحه “:قمنا باستجلاب ثلاثة إسبانيين متخصصين في الأوبئة وبدأوا عملهم في درنة لأن الأمر أصبح خطيرًا ويحتاج لهذا التخصص وخاصة بعد انتشار الجثث وتلوث المياه”. 

29 سبتمبر، 2023 7:08 م
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