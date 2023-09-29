خلال 15 سنة.. إيلون ماسك يخطط لاحتلال المريخ

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أعرب الملياردير الأمريكي ومؤسس شركة “سبيس إكس” إيلون ماسك عن أمله ببناء محطة مزدهرة على المريخ خلال 15 سنة.

عبّر ماسك عن أمله بشأن قاعدة المريخ في تعليق وضعه على تغريدة نشرتها “سبيس إكس” على شبكة “X” (تويتر سابقا) حول صاروخها الفضائي “فالكون-1″ إذ قال: ” آمل أن تكون هناك قاعدة مزدهرة على المريخ خلال 15 عامًا”.

وكتبت “سبيس إكس” في تغريدتها حول الصاروخ المذكور التي نشرتها في 29 سبتمر: “في مثل هذا اليوم وقبل 15 سنة، أصبح صاروخ فالكون-1 أول صاروخ يعمل بالوقد السائل طورته شركة خاصة يصل إلى مدار الأرض”.

وتشير السيرة الذاتية التي كتبها والتر إيزاكسون عن إيلون ماسك أن ماسك كانت لديه طموحات لإطلاق مهمة المريخ أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

وتجدر الإشارة إلى أن شركة “سبيس إكس” تعمل منذ سنوات على تطوير مركبة Starship الصاروخية التي تأمل في أن تستخدمها لاحقا في الرحلات الفضائية البعيدة إلى القمر والمريخ.