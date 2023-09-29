تعرف على صادرات ميناء الحريقة النفطي خلال شهر سبتمبر  

أخبار ليبيا 24 – خاص

بلغت صادرات ميناء الحريقة النفطي في طبرق والتابع لشركة الخليج العربي للنفط خلال شهر سبتمبر 6 مليون برميل من النفط الخام من خلال عدد 6 نواقل نفطية اغلبها إلى الصين.

الناقلة النفطية الأولى ( دلتا ايوس ) وشحنت مليون برميل إلى الصين، والثانية ( دلتا سكاي ) وشحنت مليون برميل الى الصين.

أما الناقلة المليونية الثالثة ( كريت هيرو ) وشحنت مليون برميل إلى مالطا، وكانت الرابعة ( بوبولينا ) وشحنت مليون برميل إلى الصين.

والناقلة المليونية الخامسة ( ماران سولون ) وشحنت مليون برميل إلى إيطاليا، والسادسة ( دلتا سوبرمي ) وشحنت مليون برميل الى الصين.