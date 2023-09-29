تعرف على صادرات ميناء الحريقة النفطي خلال شهر سبتمبر  

29 سبتمبر، 2023 2:30 ص
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ميناء الحريقة
ميناء الحريقة

أخبار ليبيا 24 – خاص 

بلغت صادرات ميناء الحريقة النفطي في طبرق والتابع لشركة الخليج العربي للنفط خلال شهر سبتمبر 6 مليون برميل من النفط الخام من خلال عدد 6 نواقل نفطية اغلبها إلى الصين. 

الناقلة النفطية الأولى ( دلتا ايوس ) وشحنت مليون برميل إلى الصين، والثانية ( دلتا سكاي ) وشحنت مليون برميل الى الصين. 

أما الناقلة المليونية الثالثة ( كريت هيرو ) وشحنت مليون برميل إلى مالطا، وكانت الرابعة ( بوبولينا ) وشحنت مليون برميل إلى الصين. 

والناقلة المليونية الخامسة ( ماران سولون ) وشحنت مليون برميل إلى إيطاليا، والسادسة ( دلتا سوبرمي ) وشحنت مليون برميل الى الصين. 

29 سبتمبر، 2023 2:30 ص
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