تركيا.. سيول تجتاح شوارع في إسطنبول والسلطات تحذر

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ضربت السيول مدينة إسطنبول بتركيا إثر تساقط الأمطار الغزيرة، وحذرت السلطات التركية من استمرار هطول الأمطار حتى اليوم الجمعة، مطالبة سكان مدينة إسطنبول من توخي الحذر من السيول.

وضرب أمطار رعدية غزيرة أنقرة وإسطنبول وعدد من الولايات بعد أن أصدرت المديرية العامة للأرصاد الجوية تحذيرا هامًا بشأن توقعات هطول أمطار رعدية في عدد من الولايات التركية اعتبارًا من أمس الخميس وحتى نهاية يوم الجمعة.

ووقعت فيضانات في مدينة إسطنبول بتركيا بعد هطول الأمطار الغزيرة وشهدت عدة مناطق بالمدينة فيضانات قوية ومن المتوقع أن تؤثر الأحوال الجوية السيئة على العديد من الولايات بما في ذلك أنقرة وإسطنبول وبورصة.

وصنفت هذه التوقعات على أنها تحذير أصفر وهو منخفض الخطورة وأعلنت إدارة الكوارث والطوارئ أنها قد بدأت بإرسال تحذيرات مباشرة إلى هواتف المواطنين في إسطنبول ويأتي هذا التحذير في ظل توقعات بأمطار غير معتادة من حيث الكثافة والاستمرارية.

وقد شهدت المدينة في الماضي حوادث مماثلة نتج عنها أضرار مادية وبشرية، مما يجعل السلطات ملتزمة بتقديم كل الدعم والتوجيهات اللازمة للمواطنين وأصدرت إدارة الكوارث والطوارئ التركية تحذيرات متكررة للسكان بسبب هطول الأمطار والتسبب في فيضانات حيث لجأ المواطنون الذين لم يكونوا مستعدين لهطول الأمطار إلى محطات الحافلات وتحت مظلات المتاجر للحماية.

ودعت الأرصاد إلى توخي الحيطة والحذر واتخاذ الاحتياطات الضرورية نظرًا للتأثيرات المحتملة لهذه الأحوال الجوية بما في ذلك احتمالية حدوث سيول وصواعق وتكسير الأشجار وإغلاق الطرق أوصت المديرية جميع المواطنين والمقيمين في هذه الولايات بمراقبة الأخبار والتحديثات الجوية بانتظام واتباع توجيهات السلطات المحلية كما يجب عليهم الابتعاد عن المناطق المعرضة للخطر.