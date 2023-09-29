تحذير من أمطار غزيرة وجريان الأودية بجنوب غرب ليبيا وتحديدا غات

أخبار ليبيا 24

قال، المركز الوطني للأرصاد الجوية، إن من المتوقع أن تتأثر بعض مناطق الجنوب الغربي مساء اليوم الجمعة، بأمطار رعدية خاصة على غات، مما قد تسبب في جريان بعض الأودية المحلية.

ودعا المركز، إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر. وكانت غات قد تعرضت في يونيو 2019 إلى سيول جارفة أدت إلى نزوح المئات من منازلهم وتدمير العشرات من المساكن.

وتتكاثر السحب على أغلب مناطق ليبيا ويتخللها سقوط متفرقة على المناطق الساحلية. وقال المركز الوطني للأرصاد الجوية، إن الفرصة اتكون أفضل على مناطق الشمال الشرقي بداية من مساء يوم السبت وقد تصحبها بعض السحب الرعدية.

ودرجات الحرارة معتدلة على أغلب المناطق وضمن معدلاتها الفصلية لشهر سبتمبر؛ حيث تتراوح ما بين 24 و29 مئوية على مناطق الشمال وما بين 35 و39 مئوية على مناطق الجنوب.