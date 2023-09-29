بلدية البيضاء تناشد السلطات بتكليف شركات لوضع حلول في موسم الأمطار

أخبار ليبيا 24

ناشدت بلدية البيضاء جميع السلطات التشريعية والتنفيذية بضرورة تكليف شركات ذات خبرة وكفاءة لا سيما الدولية منها لوضع حلول جذرية للمضاعفات والتأثيرات السلبية التي ستتعرض لها البلدية في موسم هطول الأمطار.

وأكد المجلس البلدي في بيان له أنه يتنصل من مسؤولياته الوطنية والقانونية، مشددًا على أنه يبذل جهودا وفق امكانياته في حملات النظافة وإزالة المخلفات وتهيئة العبّارات وحل المختنقات واستضافة أكثر من 400 فني ومهندس من الشركة العامة للكهرباء وتوفير الدعم اللوجستي لهم لتسهيل إنجاز أعمالهم وتفويض الاختصاصات بين صندوق الزكاة مفوضية الكشاف والهلال الأحمر في الاغاثة والتسكين وتشكيل لجان الحصر لحصر الأضرار وتقديم التقرير النهائي للحكومة لتعويض المتضررين.

وأشار المجلس إلى أن الأمر يتطلب حلولا جذرية لشبكات الطرق والمياه والصرف الصحي وتدشين مصنع إعادة تدوير لحل أزمة القمامة بشكل نهائي وإعادة هيكلة المخططات لتتلاءم مع أسس التخطيط الحضري الذي يخدم طبيعة البلدية والتي تتعرض لغزارة الأمطار بشكل موسمي.