بلدية البيضاء تناشد السلطات بتكليف شركات لوضع حلول في موسم الأمطار

29 سبتمبر، 2023 10:34 م
2

أخبار ليبيا 24

ناشدت بلدية البيضاء جميع السلطات التشريعية والتنفيذية بضرورة تكليف شركات ذات خبرة وكفاءة لا سيما الدولية منها لوضع حلول جذرية للمضاعفات والتأثيرات السلبية التي ستتعرض لها البلدية في موسم هطول الأمطار.

وأكد المجلس البلدي في بيان له أنه يتنصل من مسؤولياته الوطنية والقانونية، مشددًا على أنه يبذل جهودا وفق امكانياته في حملات النظافة وإزالة المخلفات وتهيئة العبّارات وحل المختنقات واستضافة أكثر من 400 فني ومهندس من الشركة العامة للكهرباء وتوفير الدعم اللوجستي لهم لتسهيل إنجاز أعمالهم وتفويض الاختصاصات بين صندوق الزكاة مفوضية الكشاف والهلال الأحمر في الاغاثة والتسكين وتشكيل لجان الحصر لحصر الأضرار وتقديم التقرير النهائي للحكومة لتعويض المتضررين.

وأشار المجلس إلى أن الأمر يتطلب حلولا جذرية لشبكات الطرق والمياه والصرف الصحي وتدشين مصنع إعادة تدوير لحل أزمة القمامة بشكل نهائي وإعادة هيكلة المخططات لتتلاءم مع أسس التخطيط الحضري الذي يخدم طبيعة البلدية والتي تتعرض لغزارة الأمطار بشكل موسمي.

29 سبتمبر، 2023 10:34 م
2

المزيد من الأخبار

منظمة إنقاذ: قارب لخفر السواحل الليبي يصطدم بآخر يحمل نحو 50 مهاجرا

29 سبتمبر، 2023 11:28 م

المنقوش تحذف تغريدتها عن أمل الجراري عقب التسريب الصوتي الاخير

29 سبتمبر، 2023 11:14 م

الشركة العامة لتحلية المياه تُعلن عودة محطة سوسة للعمل الأحد المقبل .

29 سبتمبر، 2023 11:03 م

بخصوص الاستيلاء على أموال مرضى الأورام.. امطير لوزير الشؤون الاجتماعية : يا معالي الوزيرة استحي شوية

29 سبتمبر، 2023 10:54 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى