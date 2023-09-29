بخصوص الاستيلاء على أموال مرضى الأورام.. امطير لوزير الشؤون الاجتماعية : يا معالي الوزيرة استحي شوية

أخبار ليبيا 24

اتهمت عضو مجلس الدولة آمنة امطير مسؤولين في وزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة الدبيبة بالاستيلاء على الأموال المخصصة لمرضى الأورام والتشوهات.

وقالت امطير في تدوينة لها على صفحتها على فيسبوك: “مرضى الأورام والتشوهات يعانون، وجماعة الكواشيك تغرف في الميزانية باسمهم”.

وأضافت امطير: “يا معالي الوزيرة استحي شوية، والحق مش فيك، الحق على من جايب هالشكالات تمثل المرأة الليبية، المرأة التي يضرب بها في المثل بالعفاف والستر والأمانة”.