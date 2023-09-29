بخصوص الاستيلاء على أموال مرضى الأورام.. امطير لوزير الشؤون الاجتماعية : يا معالي الوزيرة استحي شوية

29 سبتمبر، 2023 10:54 م
5

أخبار ليبيا 24

اتهمت عضو مجلس الدولة آمنة امطير مسؤولين في وزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة الدبيبة بالاستيلاء على الأموال المخصصة لمرضى الأورام والتشوهات.

وقالت امطير في تدوينة لها على صفحتها على فيسبوك: “مرضى الأورام والتشوهات يعانون، وجماعة الكواشيك تغرف في الميزانية باسمهم”.

وأضافت امطير: “يا معالي الوزيرة استحي شوية، والحق مش فيك، الحق على من جايب هالشكالات تمثل المرأة الليبية، المرأة التي يضرب بها في المثل بالعفاف والستر والأمانة”.

29 سبتمبر، 2023 10:54 م
5

المزيد من الأخبار

منظمة إنقاذ: قارب لخفر السواحل الليبي يصطدم بآخر يحمل نحو 50 مهاجرا

29 سبتمبر، 2023 11:28 م

المنقوش تحذف تغريدتها عن أمل الجراري عقب التسريب الصوتي الاخير

29 سبتمبر، 2023 11:14 م

الشركة العامة لتحلية المياه تُعلن عودة محطة سوسة للعمل الأحد المقبل .

29 سبتمبر، 2023 11:03 م

الهلال الأحمر التركي يواصل أعماله في درنة.

29 سبتمبر، 2023 10:46 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى