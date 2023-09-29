باتيلي: لابد من إجراء تقييم مشترك لاحتياجات إعادة الإعمار في المناطق المتضررة 

29 سبتمبر، 2023 1:06 ص
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أخبارليبيا24

أكد المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي على ضرورة إجراء تقييم مشترك لاحتياجات إعادة الإعمار في المناطق المتضررة من العاصفة والفيضانات في شرق ليبيا. 

وشدد باتيلي خلال لقائه الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، ونائب رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل على ضمان أقصى قدر من المساءلة في إدارة موارد إعادة الإعمار 

وتابع المبعوث الأممي :”تماشيا مع تطلعات الشعب الليبي إلى السلام والاستقرار، جددت الدعوة إلى إجراء انتخابات شاملة من أجل إضفاء الشرعية على المؤسسات السياسية والعسكرية والأمنية وإعادة توحيدها”. 

وواصل باتيلي :”شددت خلال اللقاء على ضرورة أن يتحدث الاتحاد الأوروبي والشركاء الدوليون بصوت واحد لدعم العملية السياسية، من أجل الحفاظ على وحدة ليبيا وسلامة أراضيها”. 

وقال المبعوث الأممي :”تبادلنا وجهات النظر حول العملية السياسية في ليبيا، وناقشنا تأثير الفيضانات على درنة والمناطق المجاورة بها”. 

29 سبتمبر، 2023 1:06 ص
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