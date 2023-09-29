النفط يتجه لتحقيق مكسب أسبوعي بفعل شح الإمدادات الأمريكية والطلب الصيني

أخبار ليبيا 24

تراجعت، أسعار النفط، اليوم الجمعة، لكنها تتجه صوب تحقيق مكاسب بنسبة 2% هذا الأسبوع مدفوعة بشح الإمدادات الأمريكية وتوقعات بطلب قوي على الوقود في الصين خلال عطلة الأسبوع الذهبي.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت لشهر ديسمبر 14 سنتا إلى 92.96 دولارا للبرميل، بينما انخفضت العقود الآجلة لخام برنت لشهر نوفمبر 38 سنتا إلى 95 دولارا للبرميل قبل انتهاء أجلها يوم الجمعة.

ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسعة سنتات إلى 91.62 دولار للبرميل.

وبعد قفزة بنسبة 30% تقريبًا في الأسعار هذا الربع إلى أعلى مستوياتها خلال عام، ينتظر المحللون لمعرفة ما إذا كانت المملكة العربية السعودية، أكبر منتج للنفط، قد تتطلع إلى زيادة العرض.

ومن المقرر أن تجتمع لجنة وزارية من منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها، فيما يعرف باسم أوبك+، في الرابع من أكتوبر.

وأدى تحسن بيانات الاقتصاد الكلي من الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، إلى جانب الطلب القوي على الوقود مع بدء البلاد عطلة الأسبوع الذهبي التي تستمر أسبوعًا يوم الجمعة، إلى الحد من انخفاض الأسعار.