المنقوش تحذف تغريدتها عن أمل الجراري عقب التسريب الصوتي الاخير

أخبار ليبيا 24

قامت نجلاء المنقوش وزيرة الخارجية الموقوفة عن العمل بحذف تغريدتها التي نشرت في ديسمبر 2021 والتي كانت تشيد بسفيرتها في بلجيكا أمل الجراري.

وتأتي هذه الخطوة بعد تسريب صوتي منسوب للسفيرة الجراري تتحدث فيه مع آخرين لاختلاس ودائع العلاج.

وفي وقت سابق، تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، تسريب صوتي لسفيرة ليبيا في بلجيكا أمل الجراري أثار جدلًا واسعًا خلال الساعات القليلة الماضية.

وخلال التسجيل الصوتي، تطلب فيه سفيرة ليبيا في بلجيكا أمل الجراري من إحدى صديقاتها (اسمها نادين) بناء على طلب من المراقب المالي في السفارة (اسمه عبدالسلام)، فاتورة وهمية باسم فتاة مصابة بالسرطان لتتمكن من منحها الأموال بطريقة تجنبها الملاحقة القانونية.

وبعد تداول التسريب الصوتى لاختلاسها أموال الدولة بفواتير مزورة، قامت سفيرة ليبيا لدى بلجيكا “أمل الجراري” بإغلاق حسابها على منصة “X” .