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الشركة العامة لتحلية المياه تُعلن عودة محطة سوسة للعمل الأحد المقبل .

29 سبتمبر، 2023 11:03 م
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في تصريحٍ تلفزيوني أعلن عادل سليم عضو مجلس إدارة الشركة العامة لتحلية المياه عن عودة محطة سوسة إلى العمل يوم الأحد المقبل .

 

وقال سليم أن عدد محطات تحلية المياه المتضررة جراء إعصار دانيال هي 3 محطات منها محطة سوسة ومحطة درنة ، مشيراً إلى أن طواقم المحطات يواصلون الليل بالنهار في عملية التنظيف والصيانة من أجل إعادة تشغيلها في أقرب وقتٍ ممكن .

 

وثمن عادل جهود المركز الوطني لمكافحة الأمراض والهلال الأحمر الليبي  لمساعدتهم الشركة في جمع العينات من أجل تحليلها بالشركة.

 

وأكد سليم أن لن يتم ارجاع المياه إلى المناطق المتضررة الا بعد التأكد من صحتها بنسبة 100%.

29 سبتمبر، 2023 11:03 م
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