الشركة العامة لتحلية المياه تُعلن عودة محطة سوسة للعمل الأحد المقبل .

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منظمة إنقاذ: قارب لخفر السواحل الليبي يصطدم بآخر يحمل نحو 50 مهاجرا
29 سبتمبر، 2023 11:28 م
المنقوش تحذف تغريدتها عن أمل الجراري عقب التسريب الصوتي الاخير
29 سبتمبر، 2023 11:14 م
بخصوص الاستيلاء على أموال مرضى الأورام.. امطير لوزير الشؤون الاجتماعية : يا معالي الوزيرة استحي شوية
29 سبتمبر، 2023 10:54 م
الهلال الأحمر التركي يواصل أعماله في درنة.
29 سبتمبر، 2023 10:46 م
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