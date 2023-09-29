الخدمات العامة طرابلس تنتشل 96 جثة وتفتح مسارات في درنة

أخبار ليبيا 24

أعلنت شركة الخدمات العامة طرابلس انتشال 96 جثة في درنة منذ انطلاق أعمالها في المدينة المتضررة من السيول جراء العاصفة “دانيال”.

وتواصل ست فرق تابعة للشركة أعمالها في المدينة مدعومة بـ80 آلية، حيث تمكنت من فتح عشرة مسارات بها بعد إزالة مخلفات خلال 3220 رحلة نقل، وفق منصة حكومتنا الرسمية، أمس الخميس.

وتمكنت الشركة من رفع 420 سيارة تضررت جراء العاصفة إضافة إلى نزح 9.4 مليون لتر مياه، وذلك ضمن خطوات متسارعة من أجل عودة الحياة إلى المدينة وإعادة إعمارها.

وقالت الشركة إنها ستواصل أعمال التنظيف وفتح الطرق ونقل المخلفات من شوارع المدينة، بالتعاون مع الشركة العامة لخدمات النظافة مصراتة.