الحكومة الليبية تعلن المباشرة في صرف التعويضات للمتضررين من الفيضانات

أخبار ليبيا 24

أعلنت الحكومة الليبية المعينة من البرلمان، المباشرة في صرف التعويضات للمتضررين من الفيضانات في شرق ليبيا.

وعقد وكيل عام وزارة الحكم المحلي ورئيس لجنة الحصر والتعويضات، أبوبكر أمصادف، رفقة وكيل وزارة الداخلية السيد فرج أقعيم ورئيس جهاز الحرس البلدي اللواء توفيق المسماري اجتماعًا، الخميس، مع عمداء 14 بلدية من أصل 17 بلدية متضررة من الفيضانات.

وقالت الحكومة، إنّه تمّ تسليم استمارات حصر الأضرار إلى رئيس لجنة الحصر والتعويضات، كما تمّ تسليم صكوك التعويضات إلى عميد كل بلدية على حدة، على أن يتم تسليمها لكل مواطن متضرر عن طريق اللجنة المشكلة داخل البلدية وفق الآلية المعتمدة للتعويض.

وأضافت الحكومة، أنّه سيتم تعويض كل المواطنين المتضررين بداية من مطلع الأسبوع القادم، حيث طالبت اللجنة جميع المتضررين بمراجعة البلديات كل في نطاق بلديته.

وأكدت، أنه سيتم مراقبة اللجنة المشكلة من البلدية لدفع التعويضات عن طريق اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 73 لسنة 2023 ورفع تقرير أسبوعي بنتائج أعمالها إلى رئيس مجلس الوزراء.