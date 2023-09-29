الجعفري: انتشال عدداً من الجثث والسيارات من حوض ميناء درنة 

أخبارليبيا24- خاص

قال المتحدث باسم الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين عبد العزيز الجعفري تم انتشال عدداً من الجثث والسيارات من حوض ميناء درنة.

وأوضح الجعفري لـ”أخبار ليبيا 24″ الخميس، أن السيارات جرفها السيل إلى حوض الميناء، وشرعت الفرق بتحديد مواقعها وإخراجها.

وأكد المتحدث أنه جاري العمل من قبل الفرق المختصة بالهيئة، وذلك لصعوبة التعامل مع حطامها لانتشال الجثث إذا كانت متواجدة بها.

وأضاف الجعفري، أن الفرق المحلية والدولية تواصل العمل على البحث وانتشالها من كل المواقع التي تم الإبلاغ عنها في مدن ومناطق شرق البلاد، بالإضافة إلى أعمال الحفر وانتشال الجثث من تحت الأنقاض وركام المباني داخل الأحياء السكنية في درنة، بمساعدة الأهالي أيضاً.