الأرصاد الجوية يحذر سكان غات وما حولها من جريان بعض الأودية بسبب السحب الرعدية الممطرة

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29 سبتمبر، 2023 7:46 م
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