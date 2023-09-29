الأرصاد الجوية يحذر سكان غات وما حولها من جريان بعض الأودية بسبب السحب الرعدية الممطرة

أخبارليبيا24

حذر الناطق باسم المركز الوطني للأرصاد الجوية محي الدين علي، اليوم الجمعة، سكان غات وما حولها من جريان بعض الأودية بسبب السحب الرعدية الممطرة.

وقال علي في تصريح لـ”أخبار ليبيا 24″ :”تم وصد خلايا من السحب الرعدية الممطرة على أقصى مناطق الجنوب الغربي، مما يتسبب في جريان بعض الأودية”.

وأوضح الناطق باسم المركز أن هناك بعض الأودية مرتبطة بالجزائر، والأمطار هناك تؤثر على جريان الأودية في غات وما حولها.

وطالب علي السكان بالابتعاد عن أماكن جريان الأودية والمناطق المخنفضة والبقاء في الأماكن المرتفعة.

وأشار الناطق إلى أن العاصفة التي تشهدها اليونان لا تشكل خطراً على ليبيا، لافتاً إلى أن المؤشرات تفيد بأنها ليست في اتجاه السواحل الليبية.