أمن بنغازي: التحريات تضبط تشكيلًا عصابيًا يمتهن سرقة المنازل 

أخبارليبيا24

أكدت مديرية أمن بنغازي أن قسم التحريات العامة ألقى القبض على تشكيل عصابي متكون من ثلاثة أشخاص يمتهن سرقة المنازل.

وأضافت أنه بعد ورود معلومات لدى قسم التحريات العامة بمُديرية أمن بنغازي من إحدى مصادره الموثوقة مفادها محاولة شخص سرقة إحدى المنازل فقام أصحاب المنزل بتكبيله داخل المنزل.

وأفادت المديرية أنه على الفور أصدر رئيس القسم عقيد أشرف الشلطامي تعليماته بسرعة انتقال أعضاء التحريات لاستلام الجاني وتم خروج أعضاء التحريات وبرفقتهم أعضاء الخطة الأمنية المُساندة إلى منطقة المساكن.

وذكرت أنه عند وصولهم كان في انتظارهم المجني عليه وتم الدخول إلى منزل المجني عليه الذي حاول الجاني سرقته وتم استلام الجاني مُكبلاً والانتقال به إلى القسم.

وأضحت المديرية أنه بالاستدلال معه تبين أنه يُدعى ي.ر.ب من مواليد 2004 ليبي الجنسية واعترف بمحاولته سرقة منزل المواطن بمنطقة المساكن واعترف بعدة سرقات لمنازل أخرى.

وبينت المديرية أن المتهم اعترف أيضًا أنه كان يشاركه في عمليات السرقة كلاً من الأول يُدعى ف.ن.م من مواليد 2003 والثاني ع.ف.م من مواليد 2005.

وأوضحت أنه تم إعداد كمين مُحكم لهم بمنطقة المساكن وضبطهم واعترفوا بما نسب إليهم وأُحيلوا موقوفين إلى النيابة العامة.